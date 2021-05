Andrzej Piaseczny dokonał coming outu. Zrobił to w jednym z utworów na swojej najnowszej płycie. Pojawiają się tam słowa o miłości do partnera. - Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem - powiedział artysta. Podzielił się również wzruszającą refleksją. - Każdy rodzaj miłości jest bardzo ważny i dobry. Nie wolno nikogo wykluczać, najważniejsza jest miłość, a nie to kto kogo i dlaczego kocha - oświadczył muzyk.

Andrzej Piaseczny dokonał coming outu. Artysta potwierdził to w rozmowie z Radiem ZET. Na jego najnowszej płycie "50/50" znalazł się utwór, który nosi tytuł "Miłość", stworzony we współpracy z Majką Jeżowską. Padają w nim słowa: "Nie możesz zasnąć i przestać śnić, a życie chciałbyś dzielić tylko z nim".

Andrzej Piaseczny potwierdził, że piosenka dotyczy jego własnych przeżyć i podzielił się poruszającą refleksją.

Andrzej Piaseczny w szczerym wywiadzie. Po raz pierwszy mówi „o nim”

Andrzej Piaseczny dokonał coming outu. "Mówię o tym z uśmiechem"

- Piosenka "Miłość" jest w zasadzie odważną piosenką. Znaczy "odważną"... co to za odwaga, na świecie to są normalne rzeczy, a w Polsce jeszcze nie do końca. W każdym razie mówię o tym - pisząc i śpiewając tę piosenką - że każdy rodzaj miłości jest bardzo ważny i dobry. I że nie wolno nikogo wykluczać i że najważniejsza jest miłość, a nie to kto kogo i dlaczego kocha. Niech wszyscy się kochają, jeśli tego chcą - oznajmił wokalista.

Andrzej Piaseczny: każdy rodzaj miłości jest bardzo ważny i dobry. Nie wolno nikogo wykluczać

- Otóż ja bardzo długi czas myślałem o tym, że dotyczy mnie efekt motyla. To znaczy, że wystarczy być dobrym człowiekiem, po to, żeby wzbudzić w innych ludziach sympatię, dawać przykład tolerancji i akceptacji do człowieka, nie do geja, tylko do człowieka. (…) Nasza rzeczywistość, przede wszystkim społeczno-polityczna, zmusza do tego, aby się określać, jeśli masz inne preferencje - powiedział muzyk.

- Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem - podkreślił Andrzej Piaseczny.

O coming oucie znanego wokalisty poinformował też magazyn "Replika". "Gratulacje! Serdecznie witamy Andrzeja Piasecznego wśród wyoutowanych osób LGBT+ w Polsce!" - czytamy we wpisie.

"Czekaliśmy na ten coming out długo"

"Jak pewnie wielu z Was zdaje sobie sprawę, czekaliśmy na ten coming out długo - i wreszcie jest! Pamiętajcie przy tym, że w coming outach nie chodzi o to, kto wiedział (lub podejrzewał) wcześniej, ale o to, kto MÓWI, kto daje sobie prawo do powiedzenia o sobie. Piasek dał sobie to prawo - i z tego dziś bardzo się cieszymy!" - przypomniał magazyn na Facebooku.

Źródło: Radio ZET, Replika, Facebook

