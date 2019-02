Andrzej Duda zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis Ustawy 2.0 dot. zatrudniania sędziów na uczelniach

Andrzej Duda zarzucił przepisowi Ustawy 2.0 "ingerencję w instytucjonalną i materialną autonomię uczelni, podważanie istoty akademickiej wolności badań naukowych". Regulacje zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego.

Andrzej Duda: artykuł ogranicza swobodę uczelni w decydowaniu, kto i o czym ma nauczać

Ustawę "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (tzw. Ustawa 2.0 ) dot. zatrudniania sędziów na uczelniach Andrzej Duda podpisał 1 sierpnia, a weszła ona w życie 1 października 2018 r. Zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego (TK) przez prezydenta art. 121a zaproponowano podczas prac nad ustawą w Senacie. Wprowadza ona dla urzędującego sędziego TK, Sądu Najwyższego lub Sądu Administracyjnego (w tym sędziom w stanie spoczynku) prawo do dożywotniego zatrudnienia na uczelni bez względu na wynik oceny pracowniczej.

We wniosku do TK Andrzej Duda wskazał m.in., że artykuł 121a "ingeruje nie tylko w autonomię instytucjonalną, ale — co uznaję za fundamentalne — także w autonomię materialną szkoły wyższej". - Ograniczając swobodę uczelni w decydowaniu, kto i o czym ma nauczać, podważa istotę akademickiej wolności badań naukowych, nauczania i bycia nauczanym" - zaznaczył prezydent, cytowany przez PAP.