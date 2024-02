Andrzej Duda zachęca Polaków. Pokazał prywatne zdjęcie

"Przypominam, że za trzy dni Walentynki, a potem to już po zimie, wiosna, i zaraz lato i wakacje. Czas więc ruszyć się z kanapy, przestać patrzeć w ekran i czekać na obiad, bo tak kondycji i sylwetki nie poprawicie (do lata). Warto już teraz zmusić się do aktywności, choćby tylko w weekendy" - pisał na Instagramie Andrzej Duda.