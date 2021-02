Andrzej Duda wyśmiany. Hanna Lis: "Niech już wraca na narty"

Hanna Lis: "Pomijam koszmarny angielski"

Dziennikarka na początku przyznaje, iż żałuje, że obejrzała wystąpienie prezydenta. "Pomijam koszmarny angielski, ale autor słów 'próbuje nam się wmówić, że to ludzie, a to po prostu ideologia', czytający z promptera o poszanowaniu praw człowieka... Niech on już wraca na narty. Korytarzem życia, byle szybko" - skomentowała ironicznie Lis.