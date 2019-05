Andrzej Duda wysłał list do prezydenta Izraela. Chodzi o atak na ambasadora RP

Prezydent Polski w liście do Reuwena Riwlina odniósł się do ataku na Marka Magierowskiego. "Akt ten jest odbierany jako wyraz uprzedzeń i wrogości wobec naszego narodu. Takie zachowanie jest niedopuszczalne" - napisał Andrzej Duda.

Marek Magierowski został zaatakowany we wtorek w Tel Awiwie. Do ambasadora RP podszedł mężczyzna, który zaczął na niego krzyczeć i go obrażać. Naruszył również nietykalność cielesną dyplomaty. Napastnika szybko namierzyła lokalna policja. Zdarzenie zostało potępione przez Izraelskie MSZ i Światowy Kongres Żydów. Mężczyzna przeprosił, ale dzień później i tak usłyszał zarzuty.