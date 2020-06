Andrzej Duda wypowiedział się na temat skreślenia "W pustyni i w puszczy” z listy lektur

Czy "W pustyni i w puszczy" należy skreślić z listy lektur? Andrzej Duda odpowiada

Zapytany przez internautów prezydent Andrzej Duda powiedział, co myśli o propozycji skreślenia " W pustyni i w puszczy ” z listy lektur.

– Skreślenie z listy lektur szkolnych "W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza to byłoby zakłamywanie prawdy historycznej, a także prawdy, która jest częścią literatury – mówił Andrzej Duda podczas spotkania online na Facebooku. – Tego typu żądania uważam za absurdalne – dodał prezydent.

– Proponuje, żeby nie czytać konspektów o książce Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" tylko przeczytać książkę Henryka Sienkiewicz "W pustyni i w puszczy". To pierwsza sprawa – powiedział prezydent w czasie sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku. Druga z kolei jest związana z faktem, że książka ta napisana została przed wiekiem i oddaje atmosferę tamtych czasów. – Czy my mamy wyrzucić książki dlatego, że oddają istotę swoich czasów i w nich jest zawarta prawda historyczna o tamtych latach, o postawach, i o tym jak nazywano pewne rzeczy, tylko dlatego, że my dzisiaj nazywamy je inaczej? – pytał Andrzej Duda.