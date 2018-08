Andrzej Duda wygrywa z Donaldem Tuskiem. Nowy sondaż prezydencki

Donald Tusk przegrywa z Andrzejem Dudą, ale miażdży wręcz Jarosława Kaczyńskiego - to wyniki najnowszego sondażu prezydenckiego. Polacy wybierali między dwoma kandydatami, gdyby doszło do II tury w walce o najważniejszy fotel w państwie.

"To nie jest obiecujący sygnał dla Dudy"

Szef RE wyraźnie prowokował ostatnio prezesa PiS i zachęcał go do startu w wyborach prezydenckich. Sam Tusk zaznaczał również, że nie podjął decyzji, a zrobić to może nawet w grudniu 2019 r.