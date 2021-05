Andrzej Duda w Gruzji. Prezydent o Rosji: państwo-agresor

- Są dwa takie regiony w Gruzji: jeden to właśnie Region Cchinwali, czyli Osetia Południowa. Drugi to Abchazja. W obu Rosjanie wykreowali tę samą sytuację, zaatakowali ziemię gruzińską, okupują te tereny, próbują stworzyć byty quasi-państwowe i destabilizują sytuację - mówił prezydent Duda, podkreślając, że "dzisiaj to samo dzieje się także na ziemiach ukraińskich, okupowany jest Krym, region ługański, doniecki".