Andrzej Duda udzielił wywiadu "Israel Hayom". "Holokaust to część naszej narodowej pamięci"

- Holokaust był wymierzony w naród żydowski, którego część należała do narodu polskiego, dlatego uważamy Zagładę za element naszej narodowej pamięci - powiedział Andrzej Duda. Prezydent udzielił wywiadu izraelskiemu dziennikowi.

– Do dziś jesteśmy świadkami negatywnych skutków drugiej wojny światowej, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym – ocenił prezydent Polski. Według Dudy, nadal nie jesteśmy "tak zamożni jak mieszkańcy Niemiec, Francji czy reszty Europy", ale "nadal próbujemy nadrobić utracony czas i zasoby". Powodem takiego stanu rzeczy ma być m.in. emigracja młodych Polaków za granicę "w poszukiwaniu pracy i lepszego życia".

Andrzej Duda zaprosił młodych Izraelczyków do odwiedzenia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, by zobaczyli, czego m.in. Polska doświadczyła podczas II wojny światowej.

– Chciałbym, by Izraelczycy pamiętali, że przed tymi sześcioma tragicznymi latami (wojny) Żydzi i Polacy pokojowo współistnieli przez 1000 lat wspólnej historii, należeli do jednego narodu. Kultura żydowska była częścią polskiej. (...) Wielu Żydów w Polsce znalazło miejsce do życia w pokoju – tłumaczył polski prezydent. Duda dodał również, że Polska ma najwięcej Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.