Andrzej Duda - program wyborczy na wybory 2020

Wybory 2020. Andrzej Duda - program wyborczy

Wybory 2020. Andrzej Duda wygrał pierwszą turę

Andrzej Duda w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 43,5 proc. głosów. Urzędujący prezydent był zadowolony ze swojego wyborczego wyniku, ale wie, że musi jeszcze włożyć sporo pracy w swoją kampanię wyborczą, by przekonać Polaków, że to on przez kolejne pięć lat powinien być prezydentem.