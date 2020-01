Andrzej Duda ostro o sędziach. Jurek Owsiak reaguje

"To co chce Pan w tym domu czyścić, zamiatać, porządkować, wyrzucać, segregować? Panie Prezydencie!" - tak Jurek Owsiak zwrócił się do Andrzeja Dudy. Szef WOŚP odniósł się do wystąpienia prezydenta ws. sędziów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(East News)

Niedawne przemówienie Andrzeja Dudy wywołało niemałe kontrowersje. Prezydent był w sobotę gościem Karczmy Piwnej Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w katowickim Spodku. Podczas spotkania ze związkowcami i byłymi opozycjonistami odniósł się krytycznie do środowiska sędziowskiego.

- Oni mieli czas, żeby przygotować własne reformy. Ale tego nie zrobili, bo najwyraźniej wygodniej jest im ze swoimi przywilejami i immunitetami - mówił Duda podczas spotkania. - Oni mają swoje możliwości oddziaływania, również za granicą. Mają swoich kolegów, swoich ludzi w trybunałach - grzmiał prezydent.

Zobacz też: Andrzej Duda coraz odważniej o sędziach. "Powinniśmy rozpocząć Duda-exit"

"Przeczytałem pańskie słowa, w których padło zdanie o 'oczyszczeniu do końca polskiego domu'. Rozumiem, że odbiera Pan ten Dom jako ogromny bałagan" - czytamy we wpisie Owsiaka na Facebooku. Przypomniał, że osiem dni po Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na koncie Fundacji znajduje się prawie 91 milionów złotych.

"12 stycznia był dniem nieprawdopodobnej, narodowej solidarności. Byliśmy razem, uśmiechnięci, pełni energii, a przede wszystkim wzajemnego do siebie zaufania. Zresztą Pan zna tę akcję, bo razem z małżonką wspieracie nas na licytacjach Allegro" - podkreślił Jurek Owsiak.

"To co chce Pan w tym domu czyścić, zamiatać, porządkować, wyrzucać, segregować? Panie Prezydencie!" - pyta autor wpisu. "Orkiestrowa niedziela pokazała, że ludzie z całego świata mogą nam zazdrościć tak niesamowitej solidarności wokół idei wzajemnej pomocy. Mało tego, mieliśmy także ogrom energii, aby wysłać sygnał naszego wielkiego wsparcia ludziom w dalekiej Australii, bo jak Pan wie, przeżywają ogromne kłopoty. Moim zdaniem Dom ma się dobrze. A Pan, jako gospodarz, powinien to podkreślać na każdym kroku. Tym bardziej, że jeździ Pan dużo po Polsce prowadząc kampanię prezydencką" - dodał Owsiak.