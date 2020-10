Andrzej Duda odpowiada internaucie. Chodzi o wygraną Igi Świątek

Żółte strefy w całej Polsce. Jakie obostrzenia obowiązują?

Andrzej Duda odpowiada internaucie

Na odpowiedź głowy państwa nie trzeba było długo czekać. "Pamięć dobra, ale wybiórcza, jak to u was. Za mojej prezydentury NATO wreszcie przyszło do Polski. Ale tego to pewnie nie chcieliście” - odpowiedział z uśmiechem Andrzej Duda, nawiązując tym samym m.in. do wzmocnienia wschodniej flanki NATO, którą wynegocjował jeszcze na początku pierwszej kadencji oraz zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce.