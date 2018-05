Andrzej Duda i gruba ryba. Ukryty sukces wizyty prezydenta w USA

Polskiemu prezydentowi podczas wizyty w USA nie udało się spotkać z ważnymi postaciami amerykańskiej administracji. Złapał za to grubą rybę w jeziorze Michigan. Wyprawę wędkarską prezydenta opisała lokalna gazeta.

Prezydent dał się sfotografować z rybami i lokalnymi rybakami. Na jednym ze zdjęć widoczna jest reklama ośrodka, który zorganizował wyprawę, co wzbudziło pewne kontrowersje.

Publicysta "Sun Times" nie ukrywa zadowolenia, że "europejski prezydent wiedział wystarczająco dużo o tym, co oferuje jezioro Michigan, by wybrać się tam na ryby". Wyraża nadzieję, że jego wizyta przyczyni się do wzrostu turystyki w Chicago.

Zdjęciami z wędkarskiej wyprawy nie pochwalił się natomiast sam prezydent.