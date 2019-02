Andrzej Duda chce postawić pomnik Tadeusza Mazowieckiego w Warszawie

Andrzej Duda w rozmowie na okoliczności 30. rocznicy rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu przyznał, że Tadeuszowi Mazowieckiemu należy się pomnik. Zdaniem prezydenta powinien on stanąć w Warszawie.

Andrzej Duda: ogólny bilans Okrągłego Stołu jest dodatni

Andrzej Duda w rozmowie z Polsat News stwierdził, że "nie ma wątpliwości", iż Okrągły Stół "był potrzebny". - Był potrzebny także z jeszcze jednego względu, kiedyś bardzo mocno akcentował to prezydent Lech Kaczyński, który uważał, że, tak czy siak, Okrągły Stół powinien mieć miejsce, (...), żebyśmy byli tym pierwszym krajem, w którym następowały przemiany. Mur berliński runął, bo Polska dała temu początek. I możemy to dzisiaj śmiało mówić, to jest fakt, to jest prawda – powiedział prezydent, dodając, że "ogólny bilans" Okrągłego Stołu "jest dodatni".