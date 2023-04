Amerykańskie helikoptery rozbiły się na Alasce. Śmierć poniosło trzech lotników

Helikoptery pochodziły z 1. batalionu szturmowego 25. pułku lotniczego w Fort Wainwright, stacjonującego w pobliżu Fairbanks. "To niewiarygodna strata dla rodzin tych żołnierzy, ich towarzyszy i dla dywizji. Nasze serca i modlitwy kierują się do ich rodzin, przyjaciół i bliskich, a my udostępniamy wszystkie zasoby armii, aby ich wesprzeć" - napisał generał Brian Eifler, dowódca 11. Dywizji Powietrznodesantowej.