Amerykański wywiad: Rosja ma listę ukraińskich urzędników, których miałaby "usunąć" w przypadku inwazji

Urzędnicy administracji Bidena nasilili również ostrzeżenia, że ​​Moskwa może w każdej chwili użyć fałszywego pretekstu uzasadniającego inwazję na Ukrainę, powołując się na wzrost fałszywych roszczeń Rosjan w ostatnich dniach. Blinken przedstawił to, co określił jako rosyjski plan "stworzenia pretekstu do ataku".