Amerykański senator o śmierci Rosjan. "To najlepiej wydane pieniądze"

Głośnym echem odbił się kontrowersyjny fragment rozmowy, jaką przeprowadzili ze sobą prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz amerykański senator Lindsey Graham. W krótkiej wymianie zdań rozmówcy akcentują hasło "wolność albo śmierć", a Zełenski zaznaczył, że "Ukraina jest teraz wolna i będzie wolna", z kolei jego towarzysz z USA zaznaczył, że to "Rosjanie umierają. I to są najlepiej do tej pory wydane pieniądze".