Amerykański miliarder nie żyje. Miał popełnić samobójstwo w celi

Miliarder Jeffrey Epstein, który był oskarżony o liczne gwałty na nieletnich i kierowanie szajką handlarzy ludźmi, popełnił samobójstwo w celi – podają amerykańskie media.

Dzień przed śmiercią Epsteina odtajniono dokumenty w sprawie Virginii Giuffre przeciwko Ghislaine Maxwell, byłej partnerce Epsteina. Jeszcze w 2015 roku Giuffre zeznała, że była "seksualną niewolnicą" bogacza, a Maxwell handlowała nią i wydawała m.in. księciu Andrzejowi, synowi Elżbiety II i profesorowi Alanowi Dershowitzowi. Z dokumentów wynika, że niepełnoletnia dziewczyna miała być zmuszana do współżycia również z byłym senatorem z Maine George'm Mitchellm i byłym gubernatorem stanu Nowy Meksyk Billem Richardsonem. Obaj zaprzeczają temu, by kiedykolwiek mieli kontakt z Giuffre.

Miliarder nie przyznał się do winy. Groziło mu do 45 lat więzienia. To nie pierwsze takie zarzuty pod adresem Jeffriego Epsteina. 11 lat temu zdecydował się na porozumienia pozasądowe, dzięki któremu uniknął długiej odsiadki w więzieniu, mimo, że przyznał się do nakłaniania do prostytucji osób poniżej 18. roku życia.