Amerykański ekspert ostrzega: Zakażeń wśród zaszczepionych więcej, niż się wydaje

Gottlieb przekonywał, że ci, którzy otrzymają dodatkową dawkę w najbliższych dniach, mogą mieć znacznie większą ochronę przed zakażeniem, co jest szczególnie ważne przed zbliżającym się Świętem Dziękczynienia w USA. Zwrócił się też do rodziców, aby zaszczepili swoje dzieci. Wyjaśniał, że zyskują one większą tarczę ochronną przeciwko COVID-19 dzięki pierwszej dawce niż dorośli.