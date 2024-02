Amerykanie lustrują Polskę. Szukają broni dla Ukrainy

Amerykanie szukają nowych sposobów na to, by dostarczyć pomoc zbrojną Ukrainie. Przeglądają możliwości, jakie są dostępne wśród członków NATO oraz państw spoza sojuszu, by dostarczyć broń dla Kijowa. W przypadku Polski USA zwraca uwagę nie tylko na wciąż zalegający sprzęt produkcji sowieckiej, ale i na realizowane obecnie oraz w 2023 r. zamówienia z Korei Południowej.