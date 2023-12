Ambasador USA w Polsce o zniszczeniu świecznika chanukowego we Wrocławiu. "Potępiam ten akt"

Zdarzenie, podczas którego nieznani sprawcy dewastowali dekorację uliczną, stanowiącą hołd dla społeczności żydowskiej, nawiązywało do skandalicznego zachowania wrocławianina Grzegorza Brauna, posła Konfederacji. We wtorek parlamentarzysta użył gaśnicy proszkowej, by zgasić zapalone w Sejmie świece chanukowe.