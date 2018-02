Ambasador USA ujawnia kulisy rozmów ws. Izraela. Dyskutowano "przez wiele miesięcy"

- Rozmawialiśmy na ten temat prywatnie, w ramach rozmów dyplomatycznych, przez wiele miesięcy. Nasze stanowisko było jasne - stwierdził ambasador USA w Polsce Paul W. Jones. Dyplomata potwierdził, że Stany liczyły na zmianę w nowelizacji ustawy o IPN.

- Była już bardzo skuteczna kampania w związku z tą sprawą, polegająca na edukacji na temat tego, jakich terminów można używać i na temat polskiej historii. Obecnie w stylebookach takich gazet jak "New York Times" czy "Washington Post", wszystkich większych mediów, jest to wytłumaczone - zapewnił Jones.

Ambasador USA przyznał, że działania związane z nowelizacją ustawy o IPN zostały podjęte odpowiednio wcześniej. - Rozmawialiśmy na ten temat prywatnie, w naszych rozmowach dyplomatycznych przez wiele miesięcy. Nasze stanowisko było jasne. Mówiąc wprost, oczekiwaliśmy że to prawo zostanie zmodyfikowane i pewne uwagi, nasze i innych, zostaną wzięte pod uwagę - stwierdził Jones.

I przyznał, że "wielką niespodzianką było dla nas, że prawo to zostało przyjęte tak nagle". - Przyjęcie go przed czy po weekendzie zawierającym Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach sprawiło, że świat faktycznie zwrócił na to uwagę - zaznaczył.