Ambasador USA o obecności amerykańskiej armii w Polsce. "Gwarantujemy, że możecie na nas liczyć"

Georgette Mosbacher zapewniła, że amerykańskie wojska nadal będą obecne na terytorium naszego kraju. - Jesteśmy tutaj i nigdzie się nie wybieramy - powiedziała. Ambasador USA po raz kolejny potwierdziła, że sprawa dotycząca zniesienia wiz stanowi dla niej "wysoki priorytet".

W środę Mosbacher zadeklarowała, że planuje w ciągu 12-18 miesięcy znieść wizy dla Polaków. Jak zapewniała jest "ambitna i nie lubi przegrywać w związku z czym składa w całość plan, aby to osiągnąć". - Uważam, że Polacy na to zasługują. Są wspaniałymi sojusznikami, dzielimy te same wartości i potrzebujemy to zrealizować - mówiła.