Ambasador USA o wizach dla Polaków. Padła ważna deklaracja

- Chcę zniesienia wiz w ciągu 12-18 miesięcy - zadeklarowała ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher. Jak powiedziała w rozmowie z Onetem, zmiany w tej kwestii są dla niej priorytetem.

W rozmowie z Onetem była pytana o program wizowy, który obowiązuje Polskę. - Czy powinniśmy go znieść? Absolutnie tak. Uczyniłam to jednym z moich priorytetów - zadeklarowała Mosbacher.

Georgette Mosbacher przyznała, że "jest ambitna, nie lubi przegrywać i składa w całość plan działań, by to osiągnąć". - Uważam, że Polacy na to zasługują. Są wspaniałymi sojusznikami, dzielimy te same wartości i potrzebujemy to zrealizować - podkreśliła ambasador.