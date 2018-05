Ambasador Rosji Siergiej Andriejew o zakazie wjazdu dla Sławomira Dębskiego. "Działanie odwetowe"

Ambasador Rosji Siergiej Andriejew powiedział, że szef PISM Sławomir Dębski znalazł się na wykazie osób, którym do 2021 r. zakazano wjazdu do Rosji. Jak dodał jest to działanie odwetowe po decyzji polskich władz.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ambasador Rosji Siergiej Andriejew został wezwany do MSZ (PAP, Fot: Rafał Guz)

Jak powiedział ambasador Rosji Siergiej Andriejew po spotkaniu w MSZ, pod koniec ubiegłego roku do strefy Schengen nie wjechali dwaj politolodzy Oleg Bondarenko i Aleksiej Martynow. Dyplomata stwierdził, że zakaz wydano na podstawie decyzji polskich władz.

Dodał też, że umieszczenie szefa PISM na wykazie jest jedną z kilku decyzji strony rosyjskiej.

Sławomir Dębski został zatrzymany na lotnisku w Moskwie. Początkowo nie znano powodu decyzji, a na miejsce przybyły polskie służby konsularne. Ambasador Rosji Siergiej Andriejew został wezwany do MSZ, gdzie wręczono mu notę z żądaniem wyjaśnienia incydentu.

Zobacz także: Skandal obyczajowy z udziałem posła PiS. Cymański komentuje