Allegro zagra z WOŚP już po raz 24. Czy w tym roku padnie kolejny aukcyjny rekord?

Od stycznia zmieni się też logo aplikacji mobilnej Allegro. Zamiast standardowego pomarańczowego będzie się wyświetlała ikonka nawiązująca do tegorocznego Finału. Co więcej, po opłaceniu w telefonie aukcji na rzecz WOŚP podziękuje nam za to głos Jurka Owsiaka. Dodatkowo każda osoba, która brała udział w licytacjach (wystawiła charytatywną ofertę lub zapłaciła za nią) otrzyma na adres mailowy specjalne podziękowanie z certyfikatem.