Allegro Black Weeks nie przestaje zaskakiwać. 55-calowy QLED teraz tańszy o ponad 2 tys. zł!

Aby móc w pełni cieszyć się rozrywką na konsoli, przyda się nowy duży ekran. Podczas Black Weeks można przebierać w ofertach telewizorów. Co więcej, można upolować sprzęt o ponad 2 tys. zł taniej! Brzmi niewiarygodnie? To sprawdźcie telewizor Samsung QLED QE55Q80C. W promocji można go kupić za 2599 zł (standardowa cena to 4799 zł)! Sprzęt wyposażony jest w technologię QLED, która zapewnia znakomite podświetlenie w każdej części ekranu i niesamowity kontrast. Pozwala to komfortowo grać na konsoli oraz oglądać film lub mecz nawet w mocno nasłonecznionym pomieszczeniu. Dodatkowo funkcja Wzmocnienia Głębi Obrazu poprzez zwiększenie kontrastu na pierwszym planie odzwierciedla sposób, w jaki ludzkie oczy postrzegają głębię. Efektem jest realistyczny, niemal trójwymiarowy obraz.