Alkohol, który zabił ponad 30 osób, został skradziony z policyjnego magazynu. Jednym ze sprawców sierżant policji

W Rosji często dochodzi do zgonów i zatruć spowodowanych piciem skażonego alkoholu. W ostatnich latach najgłośniejszym echem odbiła się fala zgonów w położonym nad Bajkałem Irkucku, gdzie pod koniec 2016 roku w ciągu kilku dni na skutek picia płynu do kąpieli, produkowanego na bazie głogu, zmarło ponad 70 osób. Choć do wszystkich zgonów doszło na terenie jednej dzielnicy, sprzedaż płynu do kąpieli została wstrzymana w całym kraju.