Alibaba z kolejnym rekordem. W 24 godziny zarobił ponad 30 mld dolarów

Alibaba jest chińskim przedsiębiorcą, który co roku z okazji Dnia Singla organizuje ogromne wyprzedaże na swoich platformach sprzedażowych. W tym roku udało im się zarobić ponad 30 mld dolarów.

Alibaba królem sprzedaży online

Alibaba to chińskie przedsiębiorstwo, do którego należy wiele popularnych internetowych platform sprzedażowych, w tym uwielbiane przez Polaków (i nie tylko) AliExpress. Od 2009 roku chiński olbrzym urządza na swoich platformach ogromną wyprzedaż z okazji Dnia Singla. Każdego roku 11 listopada klienci na całym świecie zasiadają przed ekranami komputerów i zamawiają dziesiątki produktów. W tym roku konsumenci po raz kolejny pomogli firmie w pobiciu rekordu sprzedaży.

Alibaba niedoścignionym sprzedawcą

Tegoroczny zysk firmy Alibaba pochodzący ze sprzedaży online wyniósł 30,8 miliarda dolarów. Pierwszy miliard tegorocznej akcji wyprzedażowej padł po 85 sekundach akcji. W zaledwie godzinę internauci zrobili zakupy o wartości 10 mld. dolarów. Alibaba swój ubiegłoroczny rekord w Chinach pobił o godzinie 16 czasu lokalnego. O 17:30 w zapomnienie odszedł ubiegłoroczny wynik mierzony w dolarach. Ostatecznie podczas tegoroczne akcji Alibaba zaliczył wzrost sprzedaży wynoszący 27%. Jet to sukces, jednak skala wzrostu jest o wiele niższa niż przed rokiem, kiedy to sprzedaż wzrosła o 40%. Jak zauważa Xiaofeng Wang, analityk z Forrester, wzrost był o wiele mniejszy, ponieważ wyprzedaże z okazji Dnia Singla są wydarzeniem cyklicznym i odbywają się od wielu lat, przez co wzrost sprzedaży będzie sukcesywnie malał. Dodatkowo we znaki z pewnością dała się wojna handlowa między USA a Chinami.