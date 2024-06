Alerty w niemal całym kraju. "Intensywność burz będzie wzrastać"

Ostrzeżenia IMGW. Obejmują niemal całą Polskę

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydane przez IMGW obowiązują do północy. Dotyczą one tego samego pasa, dla którego obowiązuje alert RCB. Są to powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, Elbląg, malborski, sztumski, kwidzyński, tczewski, starogardzki, świecki, sępoleński, nakielski, wągrowiecki, tucholski, bydgoski, Bydgoszcz, inowrocławski, żniński, mogileński, gnieźnieński, słupecki, koniński, wrzesiński, jarociński, pleszewski, kaliski, ostrzeszowski, ostrowski (woj. wielkopolskie), krotoszyński, milicki, oleśnicki, kępiński, namysłowski, wieruszowski i kluczborski.