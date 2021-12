Alerty pogodowe na południowym wschodzie kraju

"Po tych mrozach występujących całą dobę to te dni przyniosą nam trochę ulgi i będzie można ubrać się nieco lżej. Jednak trzeba uważać na wiatr, który przez najbliższe dni może być chwilami porywisty" – podkreślił i dodał, że porywy wiatru w głębi lądu mogą osiągać do 45 km/h, a najsilniej będzie wiało nad samym morzem do 60 km/h.