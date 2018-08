Alert pogodowy. Jest pierwsza śmiertelna ofiara burz

50-letni mężczyzna utopił się w lokalnej rzece, która wezbrała po ulewach - podaje Radio ZET. To pierwsza śmiertelna ofiara burz, które przechodzą przez Polskę.

Do tragedii doszło na terenie województwa mazowieckiego. 50-latek został wyciągnięty z rzeki przez strażaków, ale mimo reanimacji nie udało się go uratować.

Liczne i miejscami bardzo gwałtowne burze wystąpią głównie we wschodniej połowie kraju. Będą im towarzyszyć ulewne opady deszczu i grad. Prognozuje się, że miejscami spadnie do 50 litrów/m2. Kolejne komórki burzowe przemieszczać się mogą tą samą drogą, co miejscami spowoduje kumulację opadów. Dlatego lokalnie w ciągu kilku godzin spaść może ponad niż 60 l/m2. Groźnym zjawiskiem towarzyszącym burzom będą bardzo silne porywy wiatru, przekraczające miejscami 110 km/h.