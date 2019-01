Alert pogodowy dla wielu województw. To będą mroźne dwie noce

Uwaga na silny mróz! IMGW wydał ostrzeżenia dla wielu województw. Temperatura na Podlasiu spadnie do -16 stopni. Jeszcze zimniej będzie w nocy z czwartku na piątek.

Wszystko wskazuje na to, że w nocy i nad ranem w północno-wschodniej i wschodniej Polsce pojawi się tęgi mróz. Jak tłumaczą synoptycy z Cumulus, do tak sporych spadków temperatury przyczynią się dwa czynniki: liczne przejaśnienia oraz napływ z kierunków wschodnich suchych i mroźnych, kontynentalnych mas powietrza.

Tym samym temperatura spadnie od (-1) na zachodzie do (-5) - (-7) stopni w centrum. Tęgi mróz pojawi się na wschodzie Warmii, na Mazurach, Podlasiu, na wschodzie Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia, gdzie słupki rtęci spadną nawet do 15 kreski poniżej zera. Największe spadki temperatury odnotujemy na Polskim Biegunie Zimna, czyli na Suwalszczyźnie. Tam IMGW wydało alert pogodowy.

To jednak nie wszystko. Prawdziwy atak zimy jest planowany na noc z czwartku na piątek. Na Podlasiu temperatura będzie się wahać od -18 do -15 stopni, lokalnie możliwe spadki do -21 stopni. W ciągu dnia mieszkańcy wschodniej części Polski mogą liczyć na temperatury od -11 do -8 stopni.