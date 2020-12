Aleksiej Nawalny. Zidentyfikowano śledzących go ekspertów FSB

Ustalenia w sprawie Aleksieja Nawalnego przekazał portal śledczy Bellingcat wspólnie z rosyjskim portalem The Insider. Trzej mężczyźni, którzy mieli podążać za rosyjskim opozycjonistą w czasie jego podróży do Tomska, podczas której został otruty , to Aleksiej Aleksandrow, Iwan Osipow oraz Władimir Panajew.

Aleksiej Nawalny został otruty środkiem z grupy Nowiczok

20 sierpnia Aleksiej Nawalny poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska na Syberii do Moskwy i stracił przytomność. Samolot lądował w Omsku, gdzie opozycjonista został przetransportowany do szpitala. Ustalono, że doszło do próby otrucia go środkiem bojowym z grupy Nowiczok.