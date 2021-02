Aleksiej Nawalny. Rosja ignoruje Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka wezwał Rosję do natychmiastowego uwolnienia z więzienia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Eksperci wyjaśnili Deutsche Welle jakie są szanse, że tak się stanie.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zażądał uwolnienia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Postanowienie Trybunału, który stwierdził, że zdrowie i życie Nawalnego jest zagrożone, otrzymali jego adwokaci. Pisaliśmy o tym tutaj.

Trybunał domaga się od Rosji natychmiastowego zwolnienia opozycyjnego polityka z aresztu.

Moskwa zareagowała błyskawicznie. Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło, że żądanie to jest "oczywiście niemożliwe do spełnienia". Zarzuciło też strasburskiemu trybunałowi "rażącą ingerencję w pracę wymiaru sprawiedliwości suwerennego państwa". Szef rosyjskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE), Piotr Tołstoj, powiedział, że Rosja przestrzega swojej konstytucji i nawet nie myśli o spełnieniu żądania ETPC. Zgodnie z poprawką do konstytucji z 2020 roku, prawo krajowe ma w Rosji pierwszeństwo przed sądami międzynarodowymi i prawem międzynarodowym.

Aleksiej Nawalny przebywał w szpitalu w Niemczech po próbie otrucia go w sierpniu ubiegłego roku, za co obwinia Kreml. Po powrocie do Rosji w styczniu, został natychmiast aresztowany. Na początku lutego rosyjski sąd zamienił mu karę więzienia w zawieszeniu na karę pozbawienia wolności: Opozycjonista ma spędzić w więzieniu dwa lata i osiem miesięcy.

Aleksiej Nawalny. Zobowiązania międzynarodowe ponad prawem krajowym

Oficjalnie chodzi o sprawę "Yves Rocher". Nawalny i jego brat Oleg zostali oskarżeni o wyłudzenie pieniędzy z rosyjskiej filii francuskiego koncernu kosmetycznego. Ale ETPC już w 2017 roku stwierdził, że proces był niesprawiedliwy, a wyrok rosyjskich sędziów arbitralny. Po aresztowaniu w styczniu Nawalny ponownie zwrócił się do trybunału, skarżąc się, że w areszcie jego życie nie jest bezpieczne. W odpowiedzi ETPC zażądał, aby Nawalny został tymczasowo zwolniony.

Jakie konsekwencje dla Moskwy może mieć odmowa zwolnienia Nawalnego z więzienia? DW zapytała o to europejskich ekspertów. Kanstantin Dzehtsiarou, profesor z University of Liverpool's School of Law and Social Justice, specjalizujący się w prawach człowieka, krytykuje postępowanie Rosji.

- Zgodnie z Konwencją wiedeńską o prawie traktatów, państwo nie może wykorzystywać swojego prawa wewnętrznego jako podstawy do niewypełniania zobowiązań międzynarodowych. Dlatego w tym przypadku odniesienie do prawa krajowego jest co najmniej problematyczne - powiedział ekspert w rozmowie z DW. Jak zaznacza, także w prawie rosyjskim istnieje wiele sposobów na wdrożenie środków tymczasowych. Wymaga to "jedynie woli politycznej i chęci wykonania decyzji ETPC".

