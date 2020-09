Aleksiej Nawalny otruty. Co działo się przez dwie godziny, które uratowały życie rosyjskiemu opozycjoniście?

Aleksiej Nawalny zachorował podczas lotu z Moskwy do Tomska, a samolot awaryjnie wylądował w Omsku. Dwa dni później rosyjscy urzędnicy zostali przekonani, aby zezwolili mu na przewiezienie drogą lotniczą do Niemiec.

BBC Russian odtworzyło historię o tym, jak stewardesy i sanitariusze walczyli, by uratować Aleksiejowi Nawalnemu życie.

Według ustaleń BBC 20 sierpnia - kiedy Aleksiej Nawalny leciał liniami S7 z Tomska do Moskwy - nie jadł ani nie pił nic przez cały ranek poza filiżanką herbaty, którą kupił na lotnisku Tomsk Bogashevo. Przez pierwsze pół godziny lotu Aleksiej Nawalny miał się źle czuć. Stewardesy wydawały wodę pasażerom, ale on odmówił. A potem wstał i poszedł do toalety.