Aleksiej Nawalny opuścił szpital. "Pełny powrót do zdrowia jest możliwy"

Aleksiej Nawalny otruty Nowiczokiem

Aleksiej Nawalny 20 sierpnia trafił do szpitala w Omsku na Syberii. Lider antykremlowskiej opozycji poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Dzięki presji rodziny udało się go przetransportować do Niemiec. Trafił do berlińskiej kliniki Charite.