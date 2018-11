Aleksiej Nawalny odzyskał paszport. Teraz może opuścić granice Rosji

Aleksiej Nawalny to przedstawiciel opozycji politycznej w Rosji. We wtorek rano na lotnisku odebrano mu paszport i zabroniono opuszczania granic Rosji. Zakaz zdjęto dzień później.

Nawalny w drodze do Strasburga

Aleksiej Nawalny we wtorek rano chciał udać się w podróż do Strasburga, gdzie Europejski Trybunał Praw Człowieka miał wydać wyrok w sprawie dotyczącej łamania praw człowieka przez rząd Rosji w stosunku do Nawalnego. Aleksiej Nawalny twierdzi, że w latach 2012-2014 był siedmiokrotnie zatrzymana, a także aresztowany oraz skazywany na kary administracyjne, z powodów politycznych. Uważa, że jest to przykład naruszania praw człowieka. Wyrok w tej sprawie zostanie wydany w czwartek 15 listopada przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.