Aleksiej Nawalny. NATO organizuje specjalne posiedzenie ws. próby otrucia rosyjskiego opozycjonisty. UE nie wyklucza sankcji

Aleksiej Nawalny i próba otrucia go nowiczokiem to temat, którym w piątek zajmie się NATO. Członkowie organizacji spotkają się na specjalnym posiedzeniu, by przedyskutować sytuację. Z kolei UE apeluje o "międzynarodową reakcję". I nie wyklucza sankcji.

Aleksiej Nawalny. Sytuacja rosyjskiego opozycjonisty będzie omawiana przez NATO (East News)