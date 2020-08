Aleksiej Nawalny. Mateusz Morawiecki o sytuacji rosyjskiego opozycjonisty

Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie Aleksieja Nawalnego. Swój komentarz do sytuacji antykremlowskiego polityka opublikował na Twitterze.

Aleksiej Nawalny. Morawiecki o zapewnieniu bezpieczeństwa opozycjoniście

Premier Morawiecki napisał na Twitterze, że bacznie przygląda się sytuacji w Rosji i jest zaniepokojony faktem, że nie pozwolono Nawalnemu na opuszczenie swojego kraju. Wyraził również opinię, że należy dołożyć wszelkich starań, by zapewnić Nawalnemu 100 procent bezpieczeństwa. Premier zapewnił też, że Polska w pełni wspiera konieczność zapewnienia opozycjoniście najlepszej opieki medycznej.

Tweet Morawieckiego pojawił się po tym, jak lekarze zajmujący się Nawalnym podjęli decyzję o uniemożliwieniu przetransportowania go do kliniki w Niemczech. Ich zdaniem stwarza to potencjalne zagrożenie dla życia rosyjskiego opozycjonisty. Lekarz szpitala w Omsku Aleksandr Murachowski poinformował równocześnie, że stan Nawalnego uległ poprawie, ale badania potrwają jeszcze przynajmniej dwie doby.