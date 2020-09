Aleksiej Nawalny. Kolejne żądania Rosji

Aleksiej Nawalny. Rosja chce brać udział w śledztwie

Z informacji zdobytych przez agencję TASS wynika, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji zamierza zażądać dopuszczenia rosyjskich przedstawicieli do niemieckiego śledztwa. Rosjanie chcą również, by niemieccy śledczy na bieżąco udzielali im wszelkich wyjaśnień w tej sprawie.

Aleksiej Nawalny otruty

Nawalny trafił do szpitala w Omsku 20 sierpnia po tym, jak jego stan zdrowia uległ nagłemu załamaniu podczas lotu z Tomska do Moskwy. Jego współpracownicy natychmiast zaczęli wtedy sugerować, że mogło dojść do otrucia.

Ze szpitala w Omsku docierały do mediów sprzeczne informacje. Lekarze pierwotnie potwierdzali, że w organizmie Nawalnego odkryto ślady śmiertelnej trucizny, by następnie temu zaprzeczyć. Współpracownicy i żona opozycjonisty szybko zaczęli starania o przetransportowanie go do kliniki w Niemczech.