Aleksander Kwaśniewski o "lex TVN": Dziś okaże się, ile osób przekupił PiS

- Śledzę obrady i jestem pełen złych przeczuć, że to może być smutny dzień dla naszej demokracji. Znając styl działania partii Prawo i Sprawiedliwość, sądzę, że nie mając pewności co do wyniku, nie dążyliby do głosowań. Pod koniec dnia okaże się, ile osób w ostatnich godzinach zostało przekupionych różnymi propozycjami. To może być smutny dzień dla naszej demokracji - komentuje w rozmowie z WP Aleksander Kwaśniewski.