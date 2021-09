Kwaśniewski o Dudzie: Więcej niż błąd, zrobił głupstwo

- Spotkałbym się. Była u mnie na powitalnej wizycie. To więcej niż błąd, to głupstwo, co zrobił Andrzej Duda - powiedział w Radiu Zet Aleksander Kwaśniewski. - Ja bym rozmawiał. (...) Z punktu widzenia polskich władz szanowałbym taką osobę. Tym bardziej, że następca będzie trudniejszy - komentował były prezydent stosunki z Angelą Merkel. - Po to jest polityka, żeby gadać, a nie robić fochy - dodał.