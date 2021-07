Aleksander Kwaśniewski gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Przepisy unijnych traktatów są niezgodne z konstytucją w zakresie, w jakim zobowiązują Polskę do wykonywania środków tymczasowych odnoszących się do sądownictwa - orzekł w środę po południu Trybunał Konstytucyjny obradujący pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza. - Jesteśmy w trakcie prawnego polexitu - stwierdził były już RPO Adam Bodnar.