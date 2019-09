Aleksander Kwaśniewski chwali politykę zagraniczną PiS. Ma jednak "ale"

Były prezydent Polski uważa, że obecność wojsk amerykańskich jest dobrą wiadomością, ale nie należy jej przeceniać. - Jesteśmy dla USA ważnym parterem, ale nie strategicznym. To byłoby robienie ludziom wody z mózgu - uważa Aleksander Kwaśniewski.

Bardziej skory do pochwał Kwaśniewski był w kwestii obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, ma jednak "ale". - Są dwa poważne zastrzeżenia. Amerykanie są dla nas strategicznym partnerem, ale my nie jesteśmy takim samym dla nich. Tak było jak nas potrzebowali. Szczytowym momentem była wojna w Iraku. Teraz jesteśmy ważni w regionie. Inaczej byłoby to robieniem ludziom wody z mózgu - tłumaczył.