Aleksander Doba nie żyje. "Zmarł śmiercią podróżnika"

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 lutego zmarł wielki kajakarz Aleksander Doba. Zmarł śmiercią podróżnika zdobywając najwyższy szczyt Afryki - Kilimandżaro spełniając swoje marzenia. Pogrążona w żalu żona, synowie, synowe i wnuczki" - napisano w komunikacie opublikowanym we wtorek na Facebooku.

Aleksander Doba zasłynął m.in. jako pierwszy człowiek w historii, który samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent, używając do tego wyłącznie siły własnych mięśni. W 2015 roku otrzymał tytuł "Podróżnika Roku 2015" w głosowaniu na stronie internetowej "National Geographic".

O śmierci Aleksandra Doby wspomniał również Klub podróżników Soliści, z którym 74-letni kajakarz współpracował. "Olek był jednym z nas - miłośnikiem podróży, życia, a ponad wszystko symbolem, który był inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie. Aleksander odszedł od nas niespodziewanie, robiąc to, co kocha. W naszych sercach i pamięci na zawsze" - czytamy we wpisie zamieszczonym w sieci.