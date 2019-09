Albania. Trzęsienie ziemi najsilniejsze od 30 lat. Są ranni. Polscy turyści uciekają

Co najmniej 70 osób zostało rannych w wyniku czterech wstrząsów w Albanii. Zdaniem służb to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju od 30 lat. Na lotnisku w Tiranie na wylot do kraju czeka grupa turystów z Polski.

Albania. Trzęsienie ziemi najsilniejsze od 30 lat (PAP, Fot: EPA/MALTON DIBRA)

Ostatni wstrząs po północy o magnitudzie 4,8 miał epicentrum w okolicach Durres na zachodzie Albanii - podaje BBC News. Trzy wcześniejsze wstrząsy odnotowano w sobotnie popołudnie, a najsilniejszy miał magnitudę 5,6 i był bardzo mocno odczuwalny w Tiranie.

W stolicy Albanii podczas trzęsienia ziemi była grupa turystów z Polski. - Lotnisko jest pełne ludzi. Uciekamy stąd, bo nie wiadomo, co będzie dalej - relacjonuje w rozmowie z RMF FM pan Ryszard, który przerwy urlop i próbuje wrócić do kraju.

Polak opowiada, że podczas wstrząsów cały budynek, w którym się znajdował, "przechylał się na boki".

- To trwało moment, bardzo krótko, jak podają: około 20 sekund. Wyszliśmy na zewnątrz, pomiędzy budynki, tam jest bardzo gęsta zabudowa, trochę klaustrofobiczna - mówi.

- Nie wytrzymałem po ostatnim trzęsieniu - było 28-30 minut po północy. Znowu się trzęśliśmy - i to było po raz ostatni, wystarczy. To naprawdę ma ogromny wpływ na stan umysłu - powiedział turysta dziennikarzom RMF FM, podkreślając, że wszyscy wokół byli przerażeni.

Albania. Najsilniejsze trzęsienie od lat

Jak podaje albańska agencja ATA to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju od 20-30 lat. Trwa szacowanie strat, a resort zdrowia informuje o 68 poszkodowanych.

Największe zniszczenia są w 175-tysięcznym Durres. To drugie co do wielkości albańskie miasto, w którym znajduje się główny port kraju. Durres znane jest z licznych zabytków.

Uszkodzony został m.in. budynek Uniwersytetu Geologii w Tiranie i samochody zaparkowane w pobliżu.

