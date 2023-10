Alarmujące informacje z Niemiec. "Musi się skończyć"

"Reutlinger General-Anzeiger" zaznacza: "Antysemityzm ma wiele twarzy; istnieje antysemityzm prawicowy, lewicowy i muzułmański. Państwo niemieckie od dawna wzbrania się przed podjęciem zdecydowanych działań przeciwko temu ostatniemu. To musi się skończyć. Wiele państw arabskich traktuje Izrael jako swego największego wroga, a nienawiść do Żydów należy w nich często do dobrego tonu. Ale to, co obowiązuje tam, nie jest tu tolerowane. Państwo niemieckie musi jasno zakomunikować to imigrantom i, jeśli to konieczne, karać za naruszenia. Bo tolerancja dla nietolerancji jest przejawem słabości".