Alarmujące doniesienia. Niemcy w centrum uwagi

Zdaniem dziennika "Suedkurier" z Konstancji: "Im bardziej organizacja terrorystyczna Hamas znajduje się pod presją izraelskich działań, tym więcej jej sympatycy w Europie są skłonni do przeprowadzania zamachów. Niemcy są w centrum uwagi, z powodu silnego sojuszu z Izraelem. Dotychczas głównie synagogi i instytucje żydowskie w Niemczech były uważane za zagrożone, ale teraz się to zmienia. Nadchodząca noc sylwestrowa, zwłaszcza w dużych miastach, nie wróży niczego dobrego. Zwolennicy Palestyny związani z Hamasem mogą wyładować swą nienawiść w masowych zamieszkach. Wojna ze Strefy Gazy już dawno dotarła tutaj. Uświadamia nam to obecność policji na placu przed katedrą w Kolonii".