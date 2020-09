Alarmujące dane zza Odry. Co trzecie zakażenie krwi jest śmiertelne

Każdego roku w Niemczech na skutek zakażenia krwi umiera około 95 tysięcy osób. Obecnie przy ponad 300 tysiącach przypadków, mniej więcej co trzeci kończy się śmiertelnie - informuje z okazji Światowego Dnia Sepsy sieć redakcji RND, powołując się na odpowiedź ministerstwa zdrowia na interpelację partii Lewica.

Zobacz też: Koronawirus w Polsce. Co z weselami? Dworczyk: jest dyskusja, by zmienić przepisy

Niebezpieczne szpitale

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku na całym świecie na sepsę umiera około 11 milionów ludzi, w tym prawie trzy miliony dzieci. Zespół ten, wcześniej znany po prostu jako zakażenie krwi, często występuje w szpitalach.

Efektem końcowym niewydolność narządów

Sepsa może być wywołana nie tylko przez zakażenie krwi w wyniku urazu zewnętrznego, w którym bakterie, wirusy, grzyby i inne mikroorganizmy dostają się do krwiobiegu. Przyczyną mogą być także choroby płuc lub choroby tropikalne.

W przypadku sepsy dochodzi do nadreakcji układu odpornościowego,co może spowodować niewydolność wielu narządów i śmierć. Ponieważ sepsa postępuje bardzo szybko, konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarzy. Poza bardzo złym samopoczuciem i trudnościami z oddychaniem do klinicznych objawów zaliczane są także zaburzenia świadomości i wysoka gorączka. Objawem sepsy są także przebarwienia skóry, na przykład czarne przebarwione opuszki palców. Możliwymi objawami są także dreszcze i senność.